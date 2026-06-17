巨人のフォレスト・ウィットリー投手（２８）が、カーブに次ぐ新たな“魔球”「スプリット」を武器に、長い投球回を投げ抜く決意を示した。開幕当初は使っていなかった球種だが「思った以上に通用している」と手応えは十分。完投を果たした竹丸、井上に続き、１回でも長くマウンドに立ち先発の役割を全うする。来日初勝利を挙げた４月１７日・ヤクルト戦（神宮）での決め球はカーブ。全９三振のうち５つがカーブで奪ったもので