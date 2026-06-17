グループIの第1節でフランスとセネガルが激突した北中米ワールドカップ（W杯）のグループI第1節が現地時間6月16日、アメリカ・ニューヨークのニュージャージー・スタジアムで開催され、フランス代表とセネガル代表が対戦した。優勝候補に挙げられるフランス代表の初戦。前半は苦しんだが、レアル・マドリードに所属するFWキリアン・エムバペがいきなりゴールを奪う展開となっている。（FOOTBALL ZONE編集部）