連覇が懸かるキープカルムは初代王者に輝いた昨年の当レース以来の勝利を目指す。白倉助手は「1年たって気持ちも体も大人になった。今年の方が馬がしっかりしている」と成長を伝える。直近は重賞で5→6→9→6着だが勝ち馬との差はわずか。「強い相手とやってもそれほど負けていない。常に頑張ってくれる馬。重馬場はマイナスなので雨だけはやめてほしい」と切れ味勝負を所望した。