日々トレセンや競馬場など現場で取材を続ける記者がテーマを考え、自由に書く東西リレーコラム「書く書くしかじか」は栗東取材班の田村達人（33）が担当。今週、サマーマイルシリーズ開幕戦「第2回しらさぎS」に担当馬ミニトランザットを送り込む山口育生厩務員（62）は先月16日の鞍馬Sで競走中止、予後不良となった姉イフェイオンも手がけていた。悲しみを乗り越え、前を向かねばならない。今の心境を明かした。亡き姉の思い