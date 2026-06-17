当レース連覇を狙うセキトバイーストは昨年からハンデが0・5キロ増えて56キロ。今年は金鯱賞11着で始動し、新潟大賞典7着を挟んで3走目だ。山本助手は「使いつつ良くなっていますよ」ときっぱり。先週10日はCWコース併せ馬で6F82秒5〜1F11秒4をマークし、負荷をかけられた。「以前はイライラすることもあったんですが、体の使い方がいいですし、攻められるようになりました」と充実気配を感じている。