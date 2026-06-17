◇交流戦西武1−0阪神（2026年6月16日甲子園）西武は16日、阪神を1―0で破り、球団初の交流戦優勝を最終戦で決めた。2試合連続サヨナラ打を含む3試合連続決勝打など、12球団トップの打率・367でMVP最有力候補に挙がる長谷川信哉外野手（24）がスポニチ本紙に独占手記を寄せた。昨季までパ・リーグ球団で唯一優勝がなかった交流戦を歴代最高勝率・824で制し、19年以来のリーグ優勝へ弾みをつけた。9回は阪神の応援が本当