俳優神尾楓珠（27）が、GACKT主演のフジテレビ系7月期新ドラマ「ブラックトリック〜裁きを操る弁護人〜」（7月20日開始、月曜午後9時）に出演することが決定した。同作は、敏腕弁護士と一級建築士という異色の二刀流で活躍する、GACKT演じる主人公・浦真鷲直人が、依頼人を救うため嘘を武器に、手段を選ばず真実を暴く完全オリジナルストーリーの痛快リーガルエンターテインメント。神尾は浦真鷲が一級建築士として所属する、はか