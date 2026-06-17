素質馬エストゥペンダが待望の初タイトルを狙っている。昨年はフェアリーS、クイーンC3着、紫苑S5着と頑張りながら、うまく賞金を加算できず。地道に条件戦を勝ち上がり、前走弥彦S（1着）をしぶとく差し切った。佐藤助手は「普段のキャンターからパワーが付いてきた。3歳春と比べれば我慢もできるようになった。まだ底を見せていない。良馬場でやりたいですね」と期待した。