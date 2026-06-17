アーティストのGACKTが主演を務める7月20日スタートのフジテレビ月9ドラマに『ブラックトリック〜裁きを操る弁護人〜』（毎週月曜後9：00）に俳優の神尾楓珠が出演することが発表された。主演のGACKTとは初共演となる。【写真】激震！2ショットを公開した神尾楓珠＆平手友梨奈同作は、“でっち上げの天才”である敏腕弁護士・浦真鷲直人（GACKT）が、依頼人を救うため“嘘”を武器に、手段を選ばず真実を暴いていく、完全オ