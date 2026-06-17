9日に86歳で亡くなった女優中村玉緒（なかむら・たまお）さん（本名奥村玉緒＝おくむら・たまお）の通夜が16日、都内斎場で執り行われた。喪主は長女奥村眞粧美（おくむら・まさみ）さん。葬儀は17日に執り行われる。祭壇は、玉緒さんが生前好きだったバラをメインにしつらえられ、シャネルの香水や灰皿、アイコスが飾られた。遺影には、ここ数年一番気に入っていた写真が使用された。戒名は「妙法大明院優華妙玉日緒大姉（みょう