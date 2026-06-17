６月14日（日本時間16日）のオランダ戦でシャドーの一角を担った久保建英が無念の負傷交代。70分過ぎに相手との接触で左膝を痛めると、自ら交代を申し出てピッチを去った。これで日本代表は新たな課題に直面した。シャドー問題である。今大会のメンバー発表前には南野拓実と三笘薫が負傷でエントリー外。そしてオランダ戦では久保が負傷と、主力を次々と失う厳しい状況だ。右シャドーに堂安律、右ウイングバックに伊東純也