北海道・苫小牧警察署は2026年6月16日、札幌市中央区に住む会社員の男（25）を不同意性交、性的姿態等撮影、児童買春、児童ポルノ禁止法違反（製造）の疑いで逮捕しました。男は2026年5月10日午前8時半ごろから午前8時50分すぎまでの間に、札幌市西区の公園内で札幌市西区に住む10代前半の少女にみだらな行為をして、その様子を動画撮影し、保存した疑いです。警察によりますと、男と少女はSNSで知り合い、初対面で犯行に及んだと