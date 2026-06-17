札幌・豊平警察署は2026年6月16日、札幌市豊平区水車町3丁目の歩道で、刃物のようなものを持った不審者が目撃されたと発表しました。警察によりますと、16日午後3時ごろ、「刃物のようなものを持って歩いている男がいる」と目撃者から110番通報がありました。不審者が目撃された場所は、豊平川通の歩道上で、南から北の方向に向かって立ち去ったということです。【不審者の特徴】・20代～30代くらいの男・細身・黒色の短髪・