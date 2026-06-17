札幌・中央警察署は2026年6月16日、大阪市に住む合同会社代表社員の女（42）を詐欺の疑いで再逮捕しました。女は2020年5月18日から5月28日までの間に、札幌市北区の会社役員の男性（39）にうその投資や融資の話を持ち掛け、4回にわたって現金計1000万円を女の銀行口座に入金させた疑いが持たれています。警察によりますと、女と男性は知人関係でしたが、女は途中から架空の投資組織の部下を名乗って「300万円で稼働する投資システ