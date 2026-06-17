北海道・千歳警察署は2026年6月16日、恵庭市内に住む無職の男（22）を暴行の疑いで逮捕しました。男は5月28日午後0時から午後1時ごろまでの間に、自宅で息子未就学の息子の頭を手でわしづかみし、左腕を手で引っ張り床に投げ飛ばす暴行を加えた疑いが持たれています。警察によりますと、6月5日に児童相談所から通報があり、事件が発覚したということです。男は「絶対にやっていません」と容疑を否認しています。