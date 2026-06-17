北海道・大樹町晩成の国道336号で2026年6月14日午後0時45分ごろ、「バイクの単独事故で男性がのり面の5メートル下に倒れている」と通りがかった人から警察に通報がありました。この事故で愛知県岡崎市に住む無職の男性（65）が右足を骨折するなどの重傷ですが、命に別条はないということです。バイクはスズキのVストローム250で、男性とは離れた路上に倒れていました。現場は広尾町に向かう直線道路で、男性はツӦ