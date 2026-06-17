ソン・フンミンを筆頭とする韓国代表イレブンは、取材陣の「生々しい言葉」に黙っていなかった(C)Getty Images目下開催中の北中米ワールドカップ（W杯）に参戦している韓国代表を取り巻く空気が怪しい。大会初戦のチェコ代表戦から4日が経過した現地時間6月15日には、選手たちが事前に定められていたメディア対応をボイコット。拠点となっているグアダラハラはただならぬ雰囲気となっている。【動画】劇的な芸術弾 韓国を救った