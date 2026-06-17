マッチングアプリで知り合った男性に対し、東京・新宿区でぼったくり営業を繰り返していたとみられるトクリュウ＝匿名・流動型犯罪グループのトップの男ら4人が警視庁に逮捕されたことがわかりました。捜査関係者によりますと、詐欺の疑いで逮捕されたのは、▼東京・文京区の職業不詳・沓澤大樹容疑者（31）、▼立川市の大学生・當麻龍容疑者（21）、▼西東京市の19歳の男、▼八王子市の16歳の少女のあわせて4人です。4人は今年2月