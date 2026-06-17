17日午前5時6分ごろ、茨城県、栃木県、埼玉県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は茨城県南部で、震源の深さはおよそ70km、地震の規模を示すマグニチュードは3.2と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、茨城県の筑西市と桜川市、栃木県の栃木市と鹿沼市、それに小山市、埼玉県の加須市です。【各地の震度詳細】■震度1