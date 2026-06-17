日本テレビ系バラエティー番組「仰天ニュース」（火曜・後９時）が１６日に放送された。この日はモデルで女優の本田紗来が９年ぶりにスタジオゲスト出演。前回出演の９歳当時の映像が流された。これを見たＭＣの笑福亭鶴瓶は「あっという間に大人になるなぁ」と１８歳で大学生となった本田を見つめた。「全然変わってるよ！俺、エレベーターで会ってちょっとドキドキした」と目尻がさがりっぱなしだった。本田の長姉はフィ