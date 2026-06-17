故障班で調整を続ける巨人の山崎伊織投手（２７）が１６日、Ｇ球場で約１か月ぶりの実戦形式となるライブＢＰに登板して、順調に状態を上げてきた。打者６人と対戦して、２２球を投げ安打性の当たりは１本で１奪三振。今月の投球練習再開後、最速となる１４９キロを計測した右腕は「しっかりと全力で腕を振れたので、不安は全くないですし、あとはもうちょっと投げていくだけです。元気に投げ終わることを一番にしていたので、よ