元NMB48でシンガー・ソングライターの山本彩（32）が16日に放送された日本テレビ系「ザ！世界仰天ニュース」（後9・00）に出演。本番前にまさかのアクシデントに見舞われたことを振り返った。スタジオトークで「こんなことで?大変な目にあった」について聞かれた山本は「日頃から割とちょっとどんくさい方で…」と切り出した。続けて「本番直前やから、ダッシュでお手洗い最後に行っとこうと思って」と急いでトイレに向かっ