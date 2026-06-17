広島は16日、ピースナイターとして実施される8月6日の巨人戦（マツダ）で着用するユニホームをお披露目した。同戦は首脳陣と全選手が背番号86で胸に「PEACE」、背中に折り鶴がデザインされている。会見に出席した広島県出身の名原は「平和へのメッセージが袖を通すことで身近に感じる。野球ができていることに感謝しながらプレーしたい」と話し、持丸も「8月6日は忘れられない日。責任感や（平和への）思いを持ちながらプレ