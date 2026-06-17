オリックス・紅林がリーグ戦再開の19日の西武戦（京セラドーム）からの復帰に意欲を示した。12日の阪神戦で左足違和感のため途中交代。翌日から2試合欠場した。16日の全体練習では打撃練習の後にゴロ捕球を繰り返し状態を確認。「全然大丈夫です。行けます」と決意を示した。見守った岸田監督は「あさっての練習でもしっかり確認してからになります」と慎重だったが、替えのきかない存在だ。3、4月は打率・190という不振にあえ