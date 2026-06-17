◇交流戦広島0―2日本ハム（2026年6月16日マツダスタジアム）広島の名原が5月29日以来の「2番・右翼」で先発し、自身初の1試合3出塁をマークした。まずは初回だ。1死から中前打を放ち、菊池の3球目に二盗。自軍のリクエストでアウト判定がセーフに覆り今季3個目の盗塁に成功すると、3回1死で四球、5回2死では死球で出塁した。交流戦全18試合でスタメンに名を連ねた25歳は「いい経験とか言っている年齢じゃない。ダメな