リーグ戦再開となる19日からの巨人3連戦（東京ドーム）の登板が見込まれる中日・金丸が、後輩の快挙に刺激を受け快投を披露する意気込みを示した。「いい刺激をもらったので、自分も負けないように頑張ります」母校・関大が大学選手権で72年以来54年ぶりに優勝。後輩に祝福のメッセージを送った左腕は、MVPに輝いたエース左腕の米沢を「ケガが多かったが、自分よりいいものを持っていると思っていたし、最後の学年で結果が出