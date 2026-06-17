ナイトブラブランドとして人気の「VIAGE」とサンリオキャラクターズがコラボレーションした特別なキャンペーンがスタートしました♡2026年6月1日（月）より、HRC公式ストア限定でオリジナルマスコットポーチ付きやステッカーがもらえる嬉しい企画を実施。クロミやマイメロディ、シナモロールなど人気キャラクターが勢ぞろいし、毎日のバストケアタイムをもっと楽しく彩って