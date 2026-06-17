◇交流戦広島0―2日本ハム（2026年6月16日マツダスタジアム）広島・斉藤優汰投手（22）が16日の日本ハム戦で今季初先発し5回3安打1失点の力投も援護に恵まれず敗戦投手となった。プロ初勝利はお預けとなったが、自己最速に1キロと迫る155キロを計測するなど力で押す投球で確かな成長を示した。チームは8度目の零敗で連勝は2でストップ。交流戦を5勝12敗1分けで終えた。斉藤優は、立ち上がりから全力で飛ばしていくと心に