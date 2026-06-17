◇交流戦広島0―2日本ハム（2026年6月16日マツダスタジアム）広島は、日本ハムの北山から好機を築いても1本が出ない拙攻。5投手から今季最多の14三振を喫し、同8度目の零敗に沈んだ。ともに1死一、三塁だった2、4回の得点機で内野ゴロに終わった持丸は「最低でも犠飛を打っていれば」と唇をかんだ。「好機はあったけど、好投手なのでギアが上がってなかなか厳しかった」と新井監督。交流戦は同政権4年目にして初の負け