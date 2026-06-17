ＮＨＫ総合で１５日午前５時から７時３分まで放送されたサッカーＷ杯北中米大会１次リーグ日本−オランダ戦の世帯平均視聴率が、２７・１％だったことが１６日、分かった。個人視聴率は１４・８％だった。多くの人が出勤、通学前の月曜早朝という悪条件や生配信も影響してか、Ｗ杯の日本代表戦では過去最低の数字となったが、この曜日のこの時間帯としては異例の高視聴率をマークした。瞬間最高視聴率は試合終了直前の午前６時