今年デビュー6周年を迎えたSixTONESのこれまでのクリエイティブを保管・管理する物流倉庫「SixTONES STock」の倉庫見学会が東京・大阪の2会場で開催。6月17日（水）から8月23日（日）までGinza Sony Park（銀座ソニーパーク）で、10月21日（水）から12月27日（日）までATCギャラリーで実施される。東京会場開始に先駆け、6月16日（火）にSixTONESは「SixTONES STock」を訪問。囲み取材にも応じ、見どころを語る中で、見てほしい