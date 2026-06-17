「阪神０−１西武」（１６日、甲子園球場）最少失点で踏ん張っても、厳しい自己評価ばかりが口を突いた。阪神の先発・才木は６回６安打１失点で４敗目。「結果はまとまっているように見えるんですけど、反省要素が多い。フォークが決まらず、しんどいピッチングでした」と曇った面持ちで敗戦を受け止めた。１５０キロ台の速球を中心に四回まで毎回の５奪三振。カーブやスライダーも交えて投球を組み立てた。五回は安打と犠打