「阪神０−１西武」（１６日、甲子園球場）獅子を“完全制圧”した９球だった。先発・才木の後を受けて七回から登板した阪神・工藤がイマキュレートイニング（３者連続３球三振）を達成。球団では１９６２年の石川緑、２００５年の桟原将司以来、２リーグ制以降では３人目の快挙を成し遂げた。「ベンチに帰ってから気付きました。投げている途中は意識していなかったです」追加点を狙う西武打線に、筋肉のよろいをまとった