「広島０−２日本ハム」（１６日、マツダスタジアム）日本ハムは１９年ぶりの優勝には届かなかったが、交流戦を快勝で締めくくった。「初優勝おめでとうございます。西武ライオンズさん」。まず勝者をたたえた新庄監督は、１４勝４敗の成績に「十分、十分。選手たちがよくやってくれて。あの時に勝っていればな、とかはない」と、満足げにうなずいた。最後も投手中心にリードを守り切った。先発の北山は不慣れな敵地のマウン