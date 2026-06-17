デイリースポーツの記録担当がプロ野球のさまざまな記録をひもとく新企画「記録の向こう側」（随時掲載）がスタート。今回は「１２球団セーブ最初の達成者」を取り上げる。◇◇日本プロ野球にセーブが導入されたのは、７４年のことだった。阪神時代の江夏豊はこの年４月１０日・広島戦（広島）で、先発・若生智男の後を受け七回から登板。３イニングを９人で抑え、プロ初セーブを挙げた。これが阪神球団の、そしてセ・