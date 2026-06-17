右肩の不調からの復活を目指す巨人の山崎伊織投手（２７）が１６日、川崎市のジャイアンツ球場で行われた３軍練習でライブＢＰに登板。２２球を投じて「不安は全くない。元気に投げ終えられたことが一番よかった」と収穫を口にした。打者のべ６人を相手にしっかりと腕を振り、安打性の当たりは石塚の左越え本塁打のみだった。開幕前に右肩のコンディショニング不良で離脱して以降、肩の状態に悩まされ続け、５月３日には２軍