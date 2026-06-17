巨人・戸郷が１６日、サッカーＷ杯に刺激を受けていることを明かした。「これだけ見てもらえるスポーツはなかなかない。野球で言ったらＷＢＣ。戦ったからこそ分かることがあるし、競技が違うからこそいい勉強になる」と目を輝かせた。交流戦中にチームはリーグ首位に浮上。前回登板で完封勝利を収めた右腕は「首位は気持ち的にいいしチームのやる気につながる」と話した。