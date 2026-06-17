左足の違和感で２試合欠場していた“オリの若大将”ことオリックスの紅林弘太郎内野手（２４）が１６日、京セラでの全体練習に参加し、リーグ戦再開初戦となる１９日からの西武戦（京セラ）出場を明言した。「もう大丈夫です。いけます！」。１２日の阪神戦（京セラ）で守備機会中に左足を痛めて病院に直行したが、大事には至らず１軍で別調整。すでに打撃練習は解禁し、故障箇所も快方に向かったことから、この日はゴロ捕球も