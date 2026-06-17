日本代表はオランダ戦から一夜明けた１５日（日本時間１６日）、米テネシー州ナッシュビル近郊で、オランダ戦の先発メンバー以外を中心にＵ−１９日本代表との練習試合（４５分×１本）を非公開で行った。２−０で勝利し、ＦＷ小川航基（２８）＝ＮＥＣナイメヘン＝とＦＷ町野修斗（２６）＝ボルシアＭＧ＝が得点。負傷交代したＭＦ久保建英（２５）＝レアル・ソシエダード＝の状態が不透明な中、前線の２人がアピールに成功した