6月に退任するJR東日本新潟支社の白山支社長は、豪雨被害を受け運休が続く米坂線について「地域と同じ方向を向いて結論を出せるよう後任に引き継ぐ」と話しました。 【JR東日本 新潟支社白山弘子 支社長】 「地域の人にとっては、そこを走って当たり前な鉄道であったわけだが、それがある日、災害を機になくなったということ、そのインパクトが非常に大きいんだなと改めて感じた」 6月16日の定例会見で米坂線についてこう話し