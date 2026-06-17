今年4月に営業運転を再開し、首都圏に電力を供給している東京電力・柏崎刈羽原発。その原発が立地している新潟県への“お礼”として経団連が新潟の魅力をPRするイベントを東京で開催しました。 6月16日、東京で開かれた新潟県応援マルシェ。 午後には主催する経団連の筒井会長や花角知事のほか、東京電力の小早川社長、さらには資源エネルギー庁の村瀬長官も会場に姿を見せました。 というのもこのイベントの開催には、