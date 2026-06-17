6月17日（水）の交通取締情報 ＜午前＞県道・・・熊本市西区上熊本（携帯電話・シートベルト）県道・・・山鹿市山鹿（携帯電話・シートベルト）国道443・・・菊池郡菊陽町馬場楠（携帯電話・シートベルト） ＜午後＞県道・・・上益城郡益城町惣領（歩行者妨害） ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません. ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等交差点における違反の総称です。＊「歩行者