イラン・カーグ島の石油ターミナルの衛星写真＝2月25日（PlanetLabsPBC提供、ロイター＝共同）【ワシントン共同】米紙ウォールストリート・ジャーナル電子版は16日、米国がイランに対し、戦闘終結に向けた覚書に基づき、直ちに石油の販売を始めることを認める方針だと報じた。制裁の解除により、早期に経済的な利益をイランに与え、戦闘終結を促す狙い。報道によると、石油販売に必要な銀行業務、輸送、保険といったサービ