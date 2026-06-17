?タイプロ?発のアイドルデュオ「ＲＯＩＲＯＭ」が右肩上がりに人気を集めている。同デュオは昨年５月、ｔｉｍｅｌｅｓｚの新メンバーオーディション番組「ｔｉｍｅｌｅｓｚｐｒｏｊｅｃｔ―ＡＵＤＩＴＩＯＮ―」（タイプロ）で注目された本多大夢と浜川路己の２人で結成。１周年を迎えた今月１０日にメジャーデビューアルバム「ＣＬＡＳＳＩＣＷＡＶＥ」を発売した。これが、１７日公開のＢｉｌｌｂｏａｒｄＪＡＰＡＮ週