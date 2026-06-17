サッカーの北中米Ｗ杯１次リーグのオランダ戦（１４日＝同１５日、米国・ダラス）で、ＭＦ久保建英（２５＝レアル・ソシエダード）を負傷させたＤＦデンゼル・ダンフリース（インテル）に誹謗中傷騒動が起きている。久保はオランダ戦の後半２６分にボールを保持していたところ、ダンフリースの猛チャージにあって左ヒザを負傷。途中交代を余儀なくされ、試合後は車イスで会場を後にした。久保は試合後、自身のインスタグラム