「あと1分!」「これどう終わんの!?」生放送でMC陣が混乱する事態に――16日のフジテレビ系バラエティ番組『超調査チューズデイ〜気になる答え今夜出します〜』(毎週火曜19:00〜)では、怒涛のエンディングでスタジオが興奮の中、生放送を締めくくった。(左から)怒涛のエンディングを迎えた杉原千尋アナ、嶋佐和也、屋敷裕政、カズレーザー今回は、回転寿司チェーン・スシローで「ガイック人が大好きなお寿司トップ10」「シュウマイ