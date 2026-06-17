元日本代表ＤＦ田中マルクス闘莉王氏（４５）が１６日、自身のＹｏｕＴｕｂｅ「闘莉王ＴＶ」を更新し、初優勝を目指す森保ジャパンの?キーマン?を挙げた。日本は１４日（日本時間１５日）の北中米Ｗ杯１次リーグ初戦で、強豪オランダに２―２で引き分けた。動画内で闘莉王氏は、基準点を「８」として日本イレブンの採点を行い、後半１２分に同点ゴールを決めたＦＷ中村敬斗（スタッド・ランス）に最高の９・５点をつけた。ケ