ＥＣＢ理事のマクルーフ・アイルランド中銀総裁は、米国とイランの和平合意によってユーロ圏のインフレ見通しが急速に変化するとの見方をけん制。 「紛争の終結が必ずしもショックの即時解消を意味するわけではない。サプライチェーンがどれだけ早く正常化し、エネルギー価格がどのような速度で調整されるかはまだ分からない」と指摘した。 同総裁の発言は、他のＥＣＢ理事の見解とも一致。彼