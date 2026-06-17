NY株式16日（NY時間13:09）（日本時間02:09） ダウ平均52159.72（+488.69+0.95%） ナスダック26526.45（-157.49-0.59%） CME日経平均先物69520（大証終比：+150+0.22%） 欧州株式16日終値 英FT100 10494.21（+63.59+0.61%） 独DAX 24910.41（+16.40+0.07%） 仏CAC40 8447.27（+63.26+0.75%） 米国債利回り 2年債 4.037（-0.029） 10年債 4.424（-0.049） 30年債 4.929