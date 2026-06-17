NY株式16日（NY時間14:07）（日本時間03:07） ダウ平均52105.97（+434.94+0.84%） ナスダック26545.06（-138.88-0.52%） CME日経平均先物69500（大証終比：+130+0.19%） 欧州株式16日終値 英FT100 10494.21（+63.59+0.61%） 独DAX 24910.41（+16.40+0.07%） 仏CAC40 8447.27（+63.26+0.75%） 米国債利回り 2年債 4.043（-0.023） 10年債 4.426（-0.047） 30年債 4.926